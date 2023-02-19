В Челябинске полицейские предотвратили конфликт между 15 подростками

Юные горожане собрались на площадке около одного из ТРК, чтобы выяснить отношения

В Челябинске сотрудники полиции предотвратили возможный конфликт между 15 подростками и провели с ними профилактическую беседу в присутствии их родителей. Юные южноуральцы планировали выяснить отношения на площадке около одного из торговых центров, сообщили 19 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию поступила информация о сборе группы подростков и возможном возникновении конфликтной ситуации, а также адрес «встречи». На место направили правоохранителей и инспекторов по делам несовершеннолетних.

«Благодаря принятым мерам незамедлительного реагирования пятнадцать несовершеннолетних были установлены и доставлены в отдел полиции „Центральный“, вызваны их законные представители. Со всеми доставленными подростками в присутствии родителей провели профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения и создания конфликтных ситуаций»,— прокомментировали в ведомстве.

В полиции напомнили, что родители должны уделять внимание своим детям, быть в курсе, с кем они общаются и какие у них увлечения, а также проводить профилактические беседы о недопустимости конфликтного поведения.

Ранее конфликт между группой подростков произошел на территории челябинского образовательного центра № 5. Как сообщили в пресс-службе МВД России, подростки подрались из-за взаимных претензий, о которых не было известно педагогам и родителям.

Глава МВД России по Челябинской области Михаил Скоков доложил губернатору Алексею Текслеру, что подростки уже не раз выясняли отношения.

В следственном управлении СК России по региону возбудили уголовное дело о хулиганстве.