В Челябинске экстренные службы отговорили 13‑летнего парня прыгать с крыши высотки

Накануне из окна этого же дома выпала его подруга

Сегодня, 15 сентября, к 24-этажному дому по Университетской Набережной стянулись экстренные службы. На крыше высотки стоял 13-летний мальчик. Он намеревался прыгнуть. С ребенком сейчас работают психологи. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Накануне из окна этого же дома выпала 13-летняя семиклассница. Известно, что незадолго до смерти она поссорилась со своим другом. Мальчик, видимо, сильно переживал из-за гибели подруги, забрался на крышу и намеревался прыгнуть.

«Поступило сообщение от очевидцев. На место прибыли сотрудники экстренных служб. По данному факту проводится проверка, с ребенком работают психологи», — рассказали ИА «Первое областное» в региональном полицейском главке.

Территорию рядом с домом пришлось оцепить на время переговоров со школьником.