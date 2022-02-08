В Челябинске полицейские обнаружили у мужчины 75 свертков с наркотиком

В квартире у задержанного нашли различные приспособления и пакеты с белым веществом

В Тракторозаводском районе Челябинска сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, у которого при себе оказались свертки с наркотическим веществом массой более 65 граммов. Задержанный водворен в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

28-летнего мужчину правоохранители задержали во время надзора над дорожным движением в одном из садовых товариществ. Остановив его автомобиль ВАЗ-2110, полицейские попросили челябинца показать документы. Пока инспекторы их проверяли, владелец авто выбросил на землю 24 свертка с наркотиками.

«В дальнейшем сотрудниками подразделения уголовного розыска при осмотре машины изъят еще 51 сверток с веществом. Общая масса изъятого составила свыше 65 граммов. Согласно проведенному исследованию части изъятого, в свертках находилось наркотическое вещество мефедрон. При обыске по месту проживания подозреваемого обнаружено 40 полимерных зип-локов, пластиковый контейнер и полиэтиленовый пакет, содержащие вещество белого цвета. Изъятое направлено на экспертизу»,— уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Задержанного поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.