В Челябинске полицейские обнаружили наркопритон

В отношении хозяйки квартиры, предоставлявшей помещение наркозависимым, возбуждено уголовное дело

В Ленинском районе Челябинска полицейские обнаружили наркопритон. Местной жительнице, предоставлявшей свою квартиру наркозависимым, грозит до четырех лет тюремного заключения, сообщили сегодня, 24 июля, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе проведения необходимых мероприятий полицейские выяснили, что 23-летняя челябинка предоставляла наркозависимым свою квартиру, расположенную на улице Вагнера, для потребления наркотиков и психотропных веществ. В помещении правоохранители обнаружили и изъяли различные приспособления на употребления запрещенных препаратов.

«В рамках мероприятий по документированию факта притоносодержания два посетителя данной квартиры привлечены сотрудниками полиции к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях („Потребление наркотических средств без назначения врача“). Совершение указанного правонарушения влечет за собой наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток»,— рассказали в ведомстве.

В отношении челябинки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.