В Челябинске полицейские накрыли нарколабораторию

У организатора и его сообщников изъято около 600 граммов запрещенного вещества

В Челябинске полицейские задержали организатора и продавцов интернет-магазина по продаже наркотиков, а также пресекли деятельность нарколаборатории. Произведенное запрещенное вещество изъято, злоумышленники заключены под стражу, сообщили 30 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские установили, что 26-летний челябинец организовал в своей комнате в общежитии нарколабораторию. Он закупил необходимое оборудование и ежемесячно производил до килограмма наркотиков. Через интернет-магазин, который работал в нескольких городах Челябинской области, он сбывал запрещенное вещество бесконтактным способом. При этом доставляли свертки закладчики, которые не были знакомы ни между собой, ни с организатором.

«На обыске в комнате в общежитии было изъято более 500 граммов наркотического средства, приготовленного к сбыту, специальное оборудование и посуда. У соучастников также было изъято порядка 70 закладок, предназначенных для розничного сбыта, общей массой свыше 100 граммов»,— уточнили в ведомстве.

В отношении семерых участников преступной группы возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Им грозит до 20 лет тюремного заключения.

Сотрудники полиции устанавливают других возможных сообщников задержанных.