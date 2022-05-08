В Челябинске полицейские ликвидировали наркопритон

Хозяину квартиры грозит до четырех лет лишения свободы

В Ленинском районе Челябинска полицейские накрыли наркопритон, который местный житель организовал в своей квартире. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что 43-летний мужчина предоставлял наркозависимым свою квартиру, расположенную в доме по улице Дербентской. При этом он сам уже долгое время употребляет запрещенные вещества. В его квартире полицейские не только задержали трех посетителей, но и обнаружили предметы, используемые для употребления наркотиков.

«По данному факту дознанием отдела полиции „Ленинский“ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации („Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов“). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет»,— уточнили в ведомстве.

В отношении трех посетителей квартиры составлены административные протоколы по статье «Потребление наркотических средств без назначения врача».