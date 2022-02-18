В одной из квартир в Металлургическом районе Челябинска оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность наркопритона. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщили в ГУ МВД по региону.

Хозяйкой квартиры оказалась ранее привлекаемая к административной и уголовной ответственности 28-летняя женщина. Она употребляет наркотики и систематически предоставляла свое жилье другим наркозависимым для совместного употребления веществ.

«При осмотре квартиры были изъяты приспособления для употребления наркотиков, оставлено пять административных протоколов по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача»), — рассказали в региональном полицейском главке.
В отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).