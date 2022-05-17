В Челябинске полицейские изъяли у мужчины более 20 тысяч пачек немаркированного табака

Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей

В Челябинске полицейские изъяли у местного жителя более 20 тысяч пачек сигарет без маркировки. Мужчине грозит до шести лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские обнаружили в одном из металлических боксов в Тракторозаводском районе около 21,5 тысячи пачек сигарет без обязательной маркировки стоимостью более двух миллионов рублей. Владельцем нелегального товара оказался 40-летний местный житель. Он намеревался продать сигареты.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Нелегальный оборот немаркированных табачных изделий в особо крупном размере»). Максимальное наказание, которое может получить челябинец, — лишение свободы сроком до шести лет.

В начале мая в Аргаяшском районе полицейские задержали женщину, которая хранила на территории своего частного дома контрафактные сигареты и алкоголь. Нелегальную продукцию у предпринимательницы изъяли, ей грозит до трех лет лишения свободы.