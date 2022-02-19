В Челябинске полицейские изъяли у мужчины более 1300 боеприпасов

Ему грозит до 13 лет лишения свободы

В Челябинске местный житель незаконно хранил в своем доме более 1300 боевых патронов и 10 тротиловых шашек. Сотрудники полиции изъяли боеприпасы. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела, сообщили 18 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Проверяя владельцев охотничьего оружия, сотрудники полиции обнаружили в квартире 70-летнего челябинца около 1350 боевых патронов различного калибра. В его гараже правоохранители обнаружили и изъяли 10 тротиловых шашек.

«По обстоятельствам участия в незаконном обороте боеприпасов и взрывчатых веществ в органах внутренних дел Челябинска дознанием и следствием возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение данных противоправных деяний законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти и восьми лет соответственно»,— уточнили в ведомстве.

Челябинцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.