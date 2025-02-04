В Челябинске полицейские изъяли у двоих парней 13 свертков с марихуаной

Фигурантов заключили под стражу

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В Челябинске полицейские задержали 19‑летнего и 20‑летнего жителей города по подозрению в распространении марихуаны, сообщили в ГУ МВД по региону.

У задержанных нашли 13 свертков с наркотиками, они собирались сбыть их через тайники-закладки.

«Следственные органы отдела полиции „Курчатовский“ возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств и психотропных веществ)»,— уточнили в ГУ МВД по региону.

Во время следствия парни будут находиться в СИЗО.