В Челябинске полицейские изъяли крупную партию наркотика

По подозрению на сбыт запрещенного вещества задержан уроженец ближнего зарубежья

Минувшей ночью в Челябинске полицейские задержали 22-летнего иностранца, подозреваемого в сбыте наркотиков. Молодого человека водворили в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили 26 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Парень шел по обочине Бродокалмакского тракта и, увидев полицейских, бросил на землю сверток, в котором находилось 29 пакетиков с наркотиком. Правоохранители задержали мужчину и доставили в отдел полиции, а содержимое свертка направили на экспертизу. Оказалось, в пакетиках был героин.

Уже в отделении полицейские выяснили, что иностранец прибыл в Челябинск для сбыта запрещенного вещества бесконтактным способом. Также сотрудниками МВД было найдено несколько тайников, в которых находилось еще 60 свертков с наркотиком. Всего полицейские изъяли около 180 граммов героина.

«В отношении неработающего, ранее не судимого уроженца ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Ему избирается мера пресечения», — уточнили в ведомстве.

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.