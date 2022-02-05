В Челябинске полицейские изъяли из магазина более 10 тысяч пачек немаркированных сигарет

Ущерб составил более миллиона рублей

В Челябинске сотрудники полиции задержали мужчину, который продавал немаркированные сигареты. В отношении челябинца возбуждено уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщили сегодня, 5 февраля, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что 50-летний предприниматель арендовал на рынке в Ленинском районе бокс и продавал там немаркированные сигареты. Правоохранители обнаружили и изъяли из торговой точки более 10600 пачек сигарет на сумму свыше миллиона рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации“). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет»,— сообщили в ведомстве.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции разыскивают причастных к производству и поставке нелегальной продукции.