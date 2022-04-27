В Челябинске полицейские изъяли 10 тонн металлолома из нелегального пункта приема

Организатору выписали штраф

В Челябинске полицейские закрыли пункт приема металлолома, организованный на Копейском шоссе. На хозяина пункта составили административный протокол, ему придется заплатить штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Нелегальный пункт приема лома черных и цветных металлов был обнаружен сотрудниками полиции и администрации Ленинского района. Организатор незаконной деятельности, 37-летний челябинец, рассказал, что принимал на реализацию лом без лицензии.

Полицейские изъяли около 10 тонн лома черных и цветных металлов и оборудование, а также составили в отношении владельца пункта административный протокол по статье 14.26 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения».

В ведомстве напомнили, что по этой статье физическим лицам грозит штраф в размере до 8 тысяч рублей, должностным лицам — в размере до 10 тысяч рублей, юрлицам — до 200 тысяч рублей.

Ранее полицейские закрыли пункт приема металлолома на улице Дербентской. С незаконного объекта было изъято более 15 тонн черного и цветного металлов.