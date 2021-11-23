В Челябинске полицейские доставили в больницу младенца с ожогами

Автомобиль родителей 11‑месячного ребенка сломался по дороге

Сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску старший лейтенант полиции Марат Ганеев и лейтенант полиции Андрей Прахов совместно со стажером по должности Иваном Минеевым помогли семье с 11-месячным младенцем добраться до больницы. У ребенка диагностированы ожоги тела. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в ГУ МВД по региону.

К полицейским обратился отец ребенка. Он вез пострадавшего малыша из Аргаяшского района на автомобиле «Хендай» и сообщил правоохранителям, что плохо ориентируется в городе.

«Экипажем ДПС было принято решение сопроводить автомобиль до больницы. По пути машина пострадавших остановилась из-за технической поломки. Тогда инспекторы ГИБДД незамедлительно пересадили маму с ребенком в служебный автомобиль и доставили в медучреждение», — сообщили в региональном полицейском главке.

Ребенку оказана помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Как ранее сообщал наш сайт, летом лейтенанты полка ДПС Денис Долгих и Василь Жиганшин доставили в больницу на служебной машине 9-месячного ребенка, который потерял сознание в автомобиле родителей.