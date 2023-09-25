В Челябинске поезд насмерть сбил 20‑летнего парня

На месте происшествия работают следователи и транспортная прокуратура

Сегодня, 25 сентября, на станции Чернявская ЮУЖД грузовой поезд насмерть сбил 20-летнего парня, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Машинист попытался остановить поезд при виде человека на путях, однако столкновения избежать не удалось.

«Организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта“)», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, в Аргаяше поезд насмерть сбил 69-летнего мужчину.