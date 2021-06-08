В Челябинске подрядчики усилят полив дорог с большим скоплением пуха

МЧС призывает горожан осторожно обращаться с огнем на улице

Сегодня, 8 июня, подрядчики, обслуживающие улично-дорожную сеть, приступили к усиленному проливу мест скопления пуха. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Сотрудники МЧС за прошедшие сутки выезжали на тушение пуха 66 раз, до этого — 200 раз. По данным чрезвычайного ведомства, чаще всего пух поджигают дети.

«Кроме того, зафиксирован переход огня на имущество граждан — в результате возгорания пуха повреждено два автомобиля за последние сутки», — рассказали в мэрии.

Пожарные и администрация города просят челябинцев провести с детьми разъяснительные беседы об опасности такого развлечения. Накануне в Челябинске из-за возгорания пуха случились крупные пожары. В частности, огонь охватил территорию несанкционированного склада ГСМ. По предварительны данным, огонь распространился именно после поджога пуха.

Вечером на улице Барбюса в Ленинском районе Челябинска подростки подожгли пуховые залежи возле общежития. Жильцы дома были вынуждены покинуть квартиры и самостоятельно потушить огонь.





Также вчера сгорел заброшенный недострой по улице Братьев Кашириных на пересечении с Косарева. Черный дым было видно из центра города.



