В Челябинске подросток-зацепер выдал себя на встрече с полицейским

Школьник признался, что снимал видео своих поездок на телефон и рассылал друзьям через интернет

В одной из школ Челябинска нашли подростка-зацепера. Пятнадцатилетний школьник в беседе с транспортным полицейским похвалился своими неоднократными «путешествиями» на подножке электричек, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Мальчик рассказал, что с 30 августа по 8 сентября несколько раз катался на подножке последнего вагона электропоездов «Челябинск — Шумиха» и «Челябинск — Каменск-Уральский». Опасное путешествие школьник начинал от остановочной платформы Переездный (2109‑й километр) и доезжал до станции Чурилово. Подросток снимал видео своих поездок на телефон и рассылал друзьям через интернет.

Как пояснил подросток, о «зацепинге» он узнал от знакомых друзей через социальные сети.

Родителей юного экстремала вызвали в управление, провели беседу о правилах безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры, обратив особое внимание на то, что во время таких развлечений можно погибнуть от травмирования подвижным составом или удара током.

Также законный представитель зацепера оштрафован за неисполнение родительских обязанностей.