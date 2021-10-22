В Челябинске подросток выпал из окна школы во время игры в снежки

Семиклассника госпитализировали с травмами

Из окна третьего этажа одной из школ в Металлургическом районе Челябинска выпал 13-летний подросток. Он получил травмы и был госпитализирован. Об этом сегодня, 22 октября, Первому областному информагентству сообщили в региональном Минздраве.

ЧП случилось накануне, 21 октября. На перемене школьники решили поиграть в снежки, открыли в классе окно и черпали снег с карниза. В какой-то момент 13-летний подросток потерял равновесие и упал с третьего этажа. Он получил высотные травмы и был госпитализирован.

«Ребенок находится в медучреждении, ему оказывают всю необходимую помощь», — сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

В региональном СУ СКР сообщили, что пока никакой информации о происшествии нет. Накануне из окна 10-го этажа дома по улице Хариса Юсупова выпала двухлетняя девочка. Малышка скончалась на месте.