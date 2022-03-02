В Челябинске подросток пострадал в ДТП

Две иномарки столкнулись на улице Чичерина

В Челябинске вечером 1 марта на улице Чичерина столкнулись автомобили «Мазда» и «Шкода». В одной из машин находились двое несовершеннолетних, есть пострадавшие, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД города.

«Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем „Мазда СХ-5“, перед разворотом налево не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, в результате чего совершил столкновение с автомобилем „Шкода-Октавиа“ под управлением женщины 1980 года рождения, которая двигалась в попутном направлении прямо», — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате происшествия 16-летний пассажир автомобиля «Шкода», который ехал на переднем сиденье, получил травму головы. Трехлетняя девочка, которая перевозилась на заднем сиденье в детском автокресле, не пострадала.