В Челябинске подросток пострадал в ДТП с двумя иномарками

Мальчику назначено амбулаторное лечение

В Челябинске 12 февраля у дома 66 по улице Хлебзаводской столкнулись «Шкода Октавия» и «Киа Рио». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир второго авто, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД города.

«В 16 часов 30 минут водитель автомобиля „Шкода-Октавия“ под управлением мужчины 1974 года рождения, совершил столкновение с автомобилем „Киа-Рио“ под управлением мужчины 1978 года рождения. После чего автомобиль „Киа-Рио“ совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение), повредив его», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир «Киа-Рио», назначено амбулаторное лечение.

Напомним, ночью 13 февраля в Челябинске автомобиль «Мерседес» под управлением 37-летней женщины наехал на металлическое ограждение, в результате чего автомобиль перевернулся.