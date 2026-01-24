В Челябинске подросток пострадал, догоняя трамвай

Мальчик ударился о боковой борт транспорта

Сегодня, 24 января, в Челябинске 11-летний мальчик пытался догнать трамвай и на остановочной платформе ударился о его боковую часть. В результате он получил травмы, сообщили в «ЧелябГЭТ».

ЧП произошло в шестом часу вечера на улице Черкасской. Известно, что мальчик был с мамой. Серьезных травм он не получил, но, по информации городской ГАИ, его отправили в больницу на осмотр.

«Следует понимать: исход мог быть трагичным. Трамвай — это большой, тяжелый транспорт, который не может остановиться мгновенно. Даже боковой удар о его борт или падение рядом с путями крайне опасны»,— предупредили в компании.

Родителей призвали напомнить детям о правилах безопасности и объяснить, что бегать рядом с трамваем и тем более цепляться — опасно для жизни.