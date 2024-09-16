В Челябинске подросток напал на школьницу с молотком и ножом

Губернатор Алексей Текслер взял ситуацию с ЧП на личный контроль

Сегодня, 16 сентября, в 68-й школе Челябинска ученик напал на школьников и педагогов. Пострадавших госпитализировали. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На месте работают силовики, глава города Наталья Котова, уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации. Также поручил провести проверки во всех образовательных организациях», — написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Сейчас учащихся в школе нет, всех забрали родители. Мы будем следить за событиями.