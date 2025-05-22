В Челябинске подросток без прав попал в ДТП на питбайке

Парень находится в больнице

Подросток без прав на питбайке попал в аварию с легковушкой Haval. В результате ДТП парня отправили в больницу. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

ДТП произошло 21 мая около дома № 18 по улице Александра Шмакова в Челябинске.

«Женщина 1990 года рождения, управляя автомобилем Haval, и водитель, молодой человек 2009 года рождения, управляя питбайком, не имеющий права управления транспортными средствами, совершили между собой столкновение», — сообщили в ГАИ.

Несовершеннолетний получил травмы и был отправлен в больницу. Питбайк отправили на спецстоянку.

Материалы дела будут переданы в подразделение полиции по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей пострадавшего к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.



