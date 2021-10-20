В Челябинске подростков поставили на учет после угроз прохожему пистолетом

К административной ответственности привлечены родители школьников

Прокуратура Челябинской области провела проверку после сообщений СМИ о подростках, которые угрожали прохожему пистолетом во дворе. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ЧП случилось во дворе дома № 28 по улице Энгельса за рестораном «Уральские пельмени». По словам очевидцев, парни распивали алкоголь и нецензурно выражались. Проходивший мужчина сделал школьникам замечание, а в ответ один из них достал пистолет и начал угрожать стрельбой.

«Органами внутренних дел установлены все причастные к этому несовершеннолетние лица, в отношении которых составлены протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ („Мелкое хулиганство“), ст. 20.21 КоАП РФ („Появление в общественных местах в состоянии опьянения“)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также к административной ответственности привлечены родители подростков по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию в отношении законных представителей несовершеннолетних»). Подростки поставлены на учет.

Как ранее писал наш сайт, в ночь на 29 августа жильцов ЖК «Территория» напугали громкие выстрелы во дворе. Оказалось, так развлекалась компания молодых людей из восьми человек. По этому факту также возбуждены административные дела и проведена прокурорская проверка.

