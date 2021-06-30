В Челябинске подростки украли на железной дороге 580 кг металла

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте во время оперативно-розыскных мероприятий установили факты хищения в Челябинске металла из вагона грузового состава тремя подростками. Об этом сегодня, 30 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, подростки 14, 13 и 17 лет в июне забрались в вагон грузового поезда и скинули находящийся в нем металл на железнодорожную насыпь. После этого парни спрятали украденное и вызвали такси. Они собирались отвезти металлолом в пункт приема, а вырученные от его продажи деньги поделить между собой.

«Всего подростки похитили 580 килограммов металла. Ущерб, причиненный их действиями, превысил 28 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

В отношении подростков были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Также в отношении 17-летнего злоумышленника инициировано административное производство за переход железнодорожных путей в неположенном месте.

Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.