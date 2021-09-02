В Челябинске подростки угрожали прохожему пистолетом

Молодые люди распивали алкоголь на детской площадке

Полиция Челябинска начала проверку после инцидента во дворе жилого дома по улице Энгельса. В ответ на замечание прохожего о распитии алкоголя на детской площадке подростки достали пистолет. Об этом сообщили в городском УМВД.

ЧП случилось накануне, 1 сентября. По словам очевидцев, группа подростков отдыхала на детской площадке во дворе дома за рестораном «Уральские пельмени». Парни распивали алкоголь и нецензурно выражались. Прохожий мужчина сделал школьникам замечание, а в ответ один из них достал пистолет и начал угрожать стрельбой.

«Сообщение зарегистрировано, проводится проверка», — рассказали в городской полиции.

Как ранее писал наш сайт, в ночь на 29 августа жильцов «Территории» напугали громкие выстрелы во дворе. Оказалось, так развлекалась компания молодых людей из восьми человек.