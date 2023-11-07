В Челябинске подростки угнали такси

Они придумали легенду для водителя, устроили скандал, а затем скрылись на его машине

Двое челябинских подростков подозреваются в угоне машины такси. По предварительным данным, парни заранее спланировали преступление, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Сообщается, что в полицию обратился 26-летний местный житель, который пожаловался, что у него угнали его личный Hyundai Solaris, на котором он работает таксистом.

«По словам заявителя, на очередной точке в салон его автомобиля сели двое молодых людей, которые попросили проехать через близлежащий поселок, чтобы якобы забрать их друга. В ходе поездки выяснилось, что никакого друга нет, водитель и пассажиры поскандалили. В итоге таксист остановил машину и вышел на улицу вместе с одним из пассажиров. Внезапно молодой человек прыгнул за руль и нажал на газ», — рассказали в пресс-службе полиции.

Сотрудники отдела угрозыска нашли свидетелей, установили маршрут передвижения предполагаемых подозреваемых, также информацию о происшествии передали наружным нарядам Челябинска и области. Вскоре машина с предполагаемыми подозреваемыми была остановлена сотрудниками ГИБДД в частном секторе по улице Советской.

Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Угонщиками оказались 17-летние подростки. По данному факту возбуждено уголовное дело.