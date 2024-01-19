В Челябинске подростки с перцовым пистолетом напали на восьмиклассника

Установлены все участники конфликта

Во дворе на улице Эльтонской в Челябинске группа подростков напала на 14-летнего восьмиклассника. Школьника избили и выстрелили ему в лицо из перцового пистолета. Всех участников потасовки уже допрашивают в полиции.

«С заявлением обратились родители школьника. В короткие сроки всех участников задержали. Ими оказались подростки в возрасте от 12 до 16 лет. Они не являются приверженцами какой-либо субкультуры. Причиной ЧП стал бытовой конфликт. Установление всех деталей происшествия стоит на контроле руководства УМВД по Челябинску», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.