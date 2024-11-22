В Челябинске подростки с оружием «трясли» деньги с 11‑летнего школьника

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все участники ЧП

Компания подростков, один из которых был вооружен, требовала деньги с 11‑летнего школьника. Юные вымогатели пришли за «данью» домой к своей жертве. Теперь обстоятельства совершения противоправных действий в отношении малолетнего выясняет Следственный комитет.

Сообщается, что инцидент произошел в Калининском районе Челябинска.

«Компания попала на видео. Во время совершения противоправных действий в руке одного из фигурантов находился предмет, схожий с оружием», — отмечают в СУ СКР по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).



В настоящее время принимаются меры, направленные на установление всех участников конфликта, выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших случившемуся.