Компания подростков, один из которых был вооружен, требовала деньги с 11‑летнего школьника. Юные вымогатели пришли за «данью» домой к своей жертве. Теперь обстоятельства совершения противоправных действий в отношении малолетнего выясняет Следственный комитет.
Сообщается, что инцидент произошел в Калининском районе Челябинска.
«Компания попала на видео. Во время совершения противоправных действий в руке одного из фигурантов находился предмет, схожий с оружием», — отмечают в СУ СКР по региону.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).
В настоящее время принимаются меры, направленные на установление всех участников конфликта, выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших случившемуся.