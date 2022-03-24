В Челябинске подростки подожгли чужую машину

Инцидент попал на камеру домофона

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Сегодня рано утром, 24 марта, во дворе дома № 20а по улице Кудрявцева двое подростков подожгли автомобиль Honda. Возбуждено уголовное дело. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УМВД по Челябинску.

На кадрах видно, как двое парней выбивают стекло в машине, обливают бензином и поджигают. Владелец автомобиля обратился в полицию.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ („Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога“)», — сообщили в городском УМВД.

Полыхающий автомобиль тушили четыре пожарных, удалось избежать перекидывания огня на припаркованные рядом машины.

Как ранее сообщал наш сайт, на парковке рядом с домом № 27 по улице Руставели в Ленинском районе Челябинска молодой человек обстрелял стекла чужого автомобиля.