В Челябинске подростки ночью разбили припаркованный автомобиль

Парни повредили и другие машины

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В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как трое молодых людей в ночь на среду, 11 августа, подошли к припаркованной в одном из дворов ЧВВАКУШа машине. Один из парней пнул авто.

Затем, скрывшись за поворотом, подросток нашел кирпич и запустил его в лобовое стекло машины.

По словам очевидцев, хулиганы повредили еще несколько авто на парковке. Владельцы намерены обратиться в полицию, найти злоумышленников и заставить их выплатить ущерб.

В марте четверо мужчин разбили дорогую иномарку Toyota Land Cruiser и скрылись с места происшествия. Об этом Первому областному информагентству сообщил начальник службы безопасности УК «Домоуправ» Денис Мохов.