В Челябинске подростки кидали с крыши камни и разбили Porsche

Полиция разыскивает виновников

В Челябинске трое подростков скинули булыжники и лопату с крыши дома по улице Елькина, 76А. Об этом очевидцы рассказали телеграм-каналу «Новости Челябинска».

ЧП случилось накануне днем, 4 сентября. «Мальчики намеренно целились в людей и машины. Один из камней попал на наше авто, мы обратились в полицию. Дети успели скрыться с места происшествия, но у нас сохранились фото и видео», — рассказала владелица авто.

По факту происшествия полиция проводит проверку.

«Заявление зарегистрировано в отделе полиции „Советский“. Устанавливаются все обстоятельства», — сообщили Первому областному информагентству в УМВД по городу.