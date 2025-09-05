В Челябинске подпольного оружейника отправили в колонию строгого режима на 3 года

Мужчина в составе ОПГ участвовал в незаконном обороте оружия

В Челябинской области пресечена деятельность межрегиональной преступной группировки, участники которой организовали незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов на территории региона и в других субъектах России, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Одному из участников ОПГ вынес приговор Советский районный суд Челябинска. Мужчину признали виновным по части 3 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и на три года отправили в колонию строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

УФСБ уделяет пристальное внимание ликвидации каналов незаконного оборота оружия, пресечению преступной деятельности межрегиональных организованных групп, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия. С начала 2025 года по материалам управления за такие преступления осуждены 14 человек; из незаконного оборота изъято 36 единиц огнестрельного оружия и его основных частей, около 8 килограммов взрывчатки, более 1500 боеприпасов различного калибра, ликвидированы две подпольные мастерские по модернизации и переделке гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги.