В Челябинске под суд пойдут устраивавшие подставные аварии мошенники

С помощью ДТП они получали незаконные страховые выплаты

В Челябинске группа из 17 человек специально устраивала автомобильные аварии, чтобы затем в пунктах оформления ДТП составить документы с ложными сведениями о происшествии и незаконно получить возмещение в страховых компаниях. С 2015 по 2018 год мошенники совершили более 60 ДТП и нанесли 14 страховым организациям ущерб в 17 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники следственного управления завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования (части 2 и 4 статьи 159.5 УК РФ), заведенного ранее. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, передали в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Полицейские для возмещения ущерба страховых компаний наложили на имущество фигурантов арест на сумму более семи миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Магнитогорске экс‑заключенный пойдет под суд за обман знакомой по переписке. Обвиняемый совершил новое преступление сразу же после освобождения.