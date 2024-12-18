В Челябинске под суд пойдут 12 участников наркогруппировки

Они распространяли запрещенные вещества в шести регионах страны

В Челябинске 12 человек предстанут перед судом за распространение наркотиков в особо крупном размере. Обвинительное заключение в их отношении утверждено, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По данным следствия, участники преступного сообщества (пятеро из которых — иностранные граждане) распространяли наркотики в Челябинской, Свердловской, Тульской, Тверской, Московской и Ленинградской областях.

У обвиняемых изъяли более 10 кг героина, 12 кг метадона и мефедрона и свыше 1,3 кг опия и гашиша. На их имущество наложен арест на 12,5 млн рублей.

Все 12 человек обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, а также в незаконном сбыте наркотиков. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.