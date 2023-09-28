В Челябинске под суд пойдет женщина, выбросившая собаку с третьего этажа

Обвиняемая скинула животное с балкона дважды

Прокуратура Курчатовского района Челябинска утвердила обвинительный акт по делу 38-летней женщины. Она пойдет под суд за жестокое обращение с собакой, повлекшее гибель (часть 1 статьи 245 УК РФ). Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в прокуратуре региона.

ЧП случилось 31 мая. Обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения и со злости выбросила своего тойтерьера с балкона на третьем этаже. Собака выжила. После женщина спустилась на улицу, завернула пса в пакет, вернулась в квартиру и сбросила питомца еще раз.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Курчатовского района.