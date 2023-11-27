В Челябинске под суд пойдет девушка, насмерть сбившая 22-летнего курьера

По версии следствия, обвиняемая двигалась на Kia со скоростью 105 км/ч

В Калининский районный суд Челябинска ушло уголовное дело 22-летней девушки, которая 10 июля на Kia Rio насмерть сбила велосипедиста (часть 3 статьи 264 УК РФ), сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ЧП случилось рядом с домом № 52 по улице 40-летия Победы. Обвиняемая при запрещающем сигнале светофора не остановилась перед стоп-линией, выехала на пешеходный переход и сбила 22-летнего велокурьера. Парень скончался на месте.

«В ходе следствия родителями погибшего заявлен гражданский иск на сумму более миллиона рублей, на имущество обвиняемой наложен арест», — рассказали в областной прокуратуре.

Как ранее сообщал наш сайт, 24-летний водитель Hyundai погиб в ДТП на северо-западе Челябинска.

