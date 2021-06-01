В Челябинске под окнами жилого дома нашли тело мужчины

Очевидцы вызвали скорую помощь

Сегодня, 1 июня, в Челябинске под окнами многоквартирного дома очевидцы обнаружили тело мужчины. Он скончался до прибытия медиков. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе горздрава.

ЧП случилось на улице Пушкина, 32. Прохожие заметили на асфальте мужчину и вызвали скорую помощь.

«Мужчине примерно 60 лет. Документов при нем не было. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма и травмы, характерные для падения с высоты», — рассказали в горздраве.

По данным очевидцев, погибший мог быть рабочим, сорвавшимся с крыши, — сейчас в доме идет ремонт кровли. Однако в управлении здравоохранения эту информацию не подтвердили.