В Челябинске под колесами автомобилей пострадали два пенсионера

Один из них перебегал дорогу в неположенном месте

Накануне днем в Челябинске автолюбители сбили двух пешеходов. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Подробнее о ДТП Первому областному информационному агентству рассказали в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

Одна из аварий произошла 29 декабря в 16:50 на улице Образцова напротив дома № 17. 39-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Рено Символ», наехал на 83-летнего мужчину, переходившего дорогу по зебре. В результате пенсионер получил травмы.

«В 13:15 на улице 3-го Интернационала напротив дома № 90 водитель, 1979 года рождения, управляя автомобилем „ВАЗ 2110“, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пострадал пешеход — женщина, 1935 года рождения»,— добавили в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки в Челябинске произошло 59 аварий, в шести их которых пострадали люди.