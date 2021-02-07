В Челябинске почти сутки искали мальчика, ушедшего в магазин с мужчиной

Как сообщают в социальных сетях, родители отпустили шестилетнего ребенка со знакомым, который находился у них в гостях

В Челябинске спустя почти сутки нашли шестилетнего мальчика, который ушел из дома с мужчиной, гостившим у родственников ребенка. Поисками занимались полиция и волонтеры «Лизы Алерт».

«Найден, жив»,— сообщили инфорги поискового отряда.

Дмитрий Юндин, 2014 года рождения, ушел из дома в Металлургическом районе в 12:00 6 февраля. Как сообщают местные жители в социальных сетях, к родителям мальчика приехал в гости знакомый из Варны. Спустя какое-то время они отпустили ребенка с ним в магазин, откуда те не вернулись. На поиски сразу же отправились сотрудники полиции и волонтеры.

Где находились мужчина с ребенком все это время — неизвестно.

Напомним, почти сутки в Копейске искали 11-летнюю девочку. В пятницу, 5 февраля, она вышла из дома и пропала. Неравнодушные местные жители, волонтеры и полицейские всю ночь искали школьницу. Днем 6 февраля она была найдена недалеко от дома. Девочку доставили в полицию, туда же поехали ее родители. Подробнее можно узнать в нашем материале.