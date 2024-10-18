В Челябинске по жалобам в соцсетях задержали подозрительного мужчину

Незнакомец приставал к школьнику и угрожал женщине

В центре Челябинска задержан 53-летний мужчина, о подозрительном поведении которого горожане писали в социальных сетях, сообщает пресс-служба УМВД России по Челябинску.

По рассказам челябинцев, сначала мужчина приставал к десятилетнему мальчику на улице Цвиллинга. Он настойчиво приглашал школьника к себе домой, якобы, чтобы починить стоящий там велосипед. Ребенок не стушевался и отказался. А потом злоумышленник угрожал насилием женщине.

«Оперативники выяснили приметы подозреваемого и установили его личность, а также место нахождения. Мужчину, который уже имеет судимость, задержали», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по стать «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие.