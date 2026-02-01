В Челябинске по решению суда закрыли рехаб в частном доме

Здание не отвечает необходимым требованиям безопасности

Суд в Челябинске по иску прокурора закрыл рехаб, который местный житель открыл в арендованном частном доме для помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Поводом для иска стало несоответствие требованиям безопасности, установленным для таких объектов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Жилой дом не предназначен для размещения в нем реабилитационных центров и не отвечает необходимым требованиям санитарного законодательства и законодательства о пожарной безопасности»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, открывать центры реабилитации имеют право только ИП или юридические лица. Челябинец же действовал как физическое лицо.