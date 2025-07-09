В Челябинске по горячим следам задержали поджигателя автомобиля

Молодой человек целенаправленно облил машину бензином из пластиковой бутылки, а после скрылся

Челябинские полицейские поймали подозреваемого в совершении поджога машины в Ленинском районе и выясняют, что заставило его уничтожить чужой автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ведомства, «14-я» заполыхала в одном из дворов по улице Гагарина. На место ЧП сразу выехал наряд полиции, в ходе первоочередных мероприятий полицейские установили, что возгорание произошло в результате умышленных действий третьих лиц.

«По горячим следам сотрудники отдела угрозыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 26‑летний местный житель. Выяснилось, что он облил автомашину бензином, который принес с собой в пластиковой бутылке, после чего поджег ее и скрылся с места происшествия», — рассказали в полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его мотивы устанавливаются.

Сумма причиненного ущерба составила около 200 тысяч рублей.