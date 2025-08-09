В Челябинске по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве друга

Преступление произошло во время пьяной ссоры

В Челябинске полицейские оперативно задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве друга. В его отношении расследуется уголовное дело, челябинец заключен под стражу, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Установлено, что днем 5 августа в квартире одного из домов, расположенных на Краснопольском проспекте, 40-летний и 58-летний друзья распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и 58-летний ранее судимый мужчина схватился за нож. Он нанес своему другу несколько ударов в грудь и скрылся. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Полицейских вызвали соседи, которые обнаружили дверь в квартиру убитого открытой. Личность подозреваемого была быстро установлена. Мужчину оперативно задержали.

В его отношении возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Назначен ряд экспертиз, собирается доказательственная база. Подозреваемый заключен под стражу.