В Челябинске питбули, оставленные без присмотра хозяев, напали на спаниеля

Хозяйка пострадавшей собаки написала заявление в полицию

Рядом с домом по улице Свободы, 94 три питбуля набросились на спаниеля Эльзу. Собаку сопровождала жительница дома Светлана Х. Женщина рассказала Первому областному информагентству, что питомцу понадобилась операция, а соседские питбули не в первый раз пугают местных жителей.

«Хозяева собак живут в первом подъезде, я — в третьем. Питбули гуляют без намордников. В день нападения на мою собаку бегали по улице сами по себе, без поводков. Эльза перенесла трехчасовую операцию, укусы были в миллиметре от сонной артерии. Сейчас Эльзе лучше, но меня беспокоит, что это не первый случай нападения. В прошлом году они покусали соседскую девочку, перед Новым годом жертвой нападения стала женщина», — рассказала Светлана.

Челябинка написала заявление в полицию.

«Сообщение зарегистрировано, выясняются все обстоятельства происшествия. После проверки полиция собирает материал и направляет его в управление благоустройства администрации Челябинска», — прокомментировали в УМВД по Челябинску.

ИА «Первое областное» удалось связаться с хозяином собак Александром. По словам мужчины, «ничего страшного не произошло», собаки просто подрались и он даже готов был сопроводить Светлану в ветеринарную клинику.

«Да, я сожалею, что все так вышло. Я отлучился в магазин ненадолго, а супруга неплотно закрыла дверь — вот собаки и выбежали. Я, когда увидел, что они с Эльзой дерутся, сразу бросился разнимать. Но ничего ужасного там не было, немного покусали ее, и все. Специально никто собак не натравливает, наших питбулей во дворе любят, даже дети с ними играют. Но вот так случилось, что выбежали. Сегодня куплю всем намордники. По ситуации с девочкой в прошлом году — так я с мамой решил вопрос, оплатил лечение, претензий не было больше», — рассказал Александр.

Сейчас Светлана собирает подписи жителей соседних домов, обеспокоенных беспечным поведением хозяина собак, для коллективного обращения в полицию.

«Считаю происходящее несправедливым. Недопустимо, что страдают люди и другие питомцы. Дальше может быть хуже, поэтому просим предотвратить возможные жертвы в будущем. После случая с нападением на девочку хозяева надели на собак намордники. Но питбули проходили с ними всего две недели», — продолжила Светлана.

Мы опубликуем продолжение истории после проверки полиции.