Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
По версии следствия, Иван Белавкин в период с декабря 2020 года по март 2021 года получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме около 1,2 млн рублей за действия в интересах этой фирмы.
«Действуя из корыстных побуждений, обвиняемый принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией. В ходе расследования на имущество обвиняемого на сумму свыше 14 млн рублей наложен арест», — сообщили в региональной прокуратуре.
Уголовное дело направят в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд отменил постановление Центрального райсуда об аресте имущества отца Ивана Белавкина — Виктора Белавкина.
Позже Центральный районный суд Челябинска признал законными обыски в квартирах Белавкина.
Расследование дела о взятке окончено, материалы также направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Иван Белавкин во время расследования находился в СИЗО.