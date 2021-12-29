В Челябинске первый замглавы Минстроя пойдет под суд по делу о взятке

По версии следствия, Иван Белавкин получил около 1,2 миллиона рублей

Прокурор Челябинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, Иван Белавкин в период с декабря 2020 года по март 2021 года получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме около 1,2 млн рублей за действия в интересах этой фирмы.

«Действуя из корыстных побуждений, обвиняемый принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией. В ходе расследования на имущество обвиняемого на сумму свыше 14 млн рублей наложен арест», — сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направят в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский областной суд отменил постановление Центрального райсуда об аресте имущества отца Ивана Белавкина — Виктора Белавкина.



Позже Центральный районный суд Челябинска признал законными обыски в квартирах Белавкина.



Расследование дела о взятке окончено, материалы также направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Иван Белавкин во время расследования находился в СИЗО.