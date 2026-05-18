В Челябинске перевозчика накажут за выключенный кондиционер в автобусе

В общественном транспорте усилят контроль за температурой

В Челябинск вернулась жара, а вместе с ней — привычные проблемы с кондиционерами в общественном транспорте. На прошлой неделе зафиксировали первый случай: водитель автобуса не включил охлаждение в салоне. На вопрос, почему в салоне душно, он ответил, что «забыл». На организацию составили акт, сообщили на аппаратном совещании мэрии.

Глава города Алексей Лошкин поручил усилить контроль за температурой в автобусах и трамваях.

«Что значит „забыл включить“? Это вообще не объяснение! Детский сад какой-то. Думаю, это не забыл, а экономия топлива или система не работает», — заявил мэр.

Он также напомнил перевозчикам, что зимой в салонах должна работать печка, а летом кондиционер.