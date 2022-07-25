В Челябинске перевозчик, оспоривший компенсацию морального вреда ребенку, получил штраф в 100 тысяч рублей

Защитник потерпевших намерен взыскать и затраты на лечение

Челябинский областной суд взыскал с перевозчика моральный ущерб в 200 тысяч рублей для 13-летней Дарьи Мясищевой, пострадавшей в ДТП с маршруткой. Компании-перевозчику ООО «Такси-сервис» такое решение не понравилось, представитель перевозчика обратился в Седьмой кассационный суд, который присовокупил к моральной компенсации еще и штраф в 100 тысяч рублей. Об этом Первому областному информагентству сообщил защитник потерпевших Алексей Рузавин.

Ранее мы рассказывали, что в ноябре 2020 года рядом с домом № 85 по улице Профессора Благих водитель маршрутного такси не справился с управлением и автомобиль перевернулся. В этой аварии травмы получила 13-летняя Дарья Мясищева. У девочки была диагностирована черепно-мозговая травма. Водителя маршрутки по решению суда лишили прав и уволили из компании, а мать ребенка потребовала компенсацию морального ущерба. Исковые требования женщины суд удовлетворил, а перевозчика — нет. «Такси-сервис» было готово заплатить лишь 50 тысяч рублей.

«Представитель перевозчика решил обжаловать решение в Седьмом кассационном суде и нарвался на неожиданный исход. Сумма компенсации была дополнена еще и штрафом в 100 тысяч рублей. Не буди лихо, пока оно тихо», — рассказал Алексей Рузавин.

Также защитник потерпевших готовит иск о взыскании расходов на лечение девочки.