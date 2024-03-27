В Челябинске перевернулось такси

ДТП произошло на оживленной улице

Сегодня, 27 марта, в районе дома 54 по Университетской Набережной перевернулся автомобиль «Яндекс. Такси». В ГИБДД Челябинска сообщили, что 43‑летний мужчина за рулем Renault Logan не справился с управлением.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на тросовое ограждение с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

В пресс-службе заявили, что пассажиров в такси не было.