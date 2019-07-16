В Челябинске пенсионерку убило упавшее дерево

Женщине было около 70 лет.

Вчера, 15 июля, в Челябинске на женщину упало тополь. Об этом сообщает наш источник.

Инцидент произошел во время сильного ветра по улице Солнечная. Пенсионерке вызвала «скорую» случайная свидетельница. Женщина была доставлена в реанимационное отделение третьей областной клинической больницы. На месте происшествия у пострадавшей были зафиксированы переломы бедра и голени, открытая черепно-мозговая травма, а также были подозрения на внутреннее кровотечение.

Сегодня ночью женщина, несмотря на усилия врачей, скончалась. Дерево после инцидента не было убрано, на месте работает прокуратура.

От сильного вчерашнего ветра также чуть не пострадал мальчик в челябинском микрорайоне «Парковом». Он стоял в метре от упавшей железной облицовки одного из жилых домов.